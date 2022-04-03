للمعلمين.. كل ما تريد معرفته عن فتح باب الإعارات والشروط المطلوبة

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بفتح باب التقدم للإعارات للمعلمين.

حيث فتح باب التقدم للإعارات لمدة ثلاثة أسابيع، بداية من اليوم الأحد الموافق 2022/4/3 لجميع التخصصات والوظائف المختلفة ذكورا وإناثا لجميع تخصصات التعليم الفني نظري عملي.

الشروط والأوراق المطلوبة