للمعلمين.. كل ما تريد معرفته عن فتح باب الإعارات والشروط المطلوبة
أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بفتح باب التقدم للإعارات للمعلمين.
حيث فتح باب التقدم للإعارات لمدة ثلاثة أسابيع، بداية من اليوم الأحد الموافق 2022/4/3 لجميع التخصصات والوظائف المختلفة ذكورا وإناثا لجميع تخصصات التعليم الفني نظري عملي.
الشروط والأوراق المطلوبة
- توريد مبلغ 50 جنيهًا مع الاستمارة.
- شهادة صحية من مستشفى حكومي.
- طابع نقابة مهن تعليمية بـ2 جنيه ودمغة.
- صحيفة أحوال إلكترونية.
- صورة المؤهلات الدراسية.
- صورة جواز السفر ساري لمدة لا تقل عن عام.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- موافقة الزوج بالنسبة للسيدات أو ولي الأمر.