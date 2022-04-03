الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء أعمال رصف 10 شوارع فرعية بمدينة ناصر في سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج انتهاء حي شرق من أعمال رصف متفرعات شارع العشرين بمدينة ناصر بإجمالي أطوال 15 ألف متر مسطح بتكلفة 3 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي إطار خطة المحافظة لرصف وتجميل الطرق والميادين حفاظا على المظهر الحضاري اللائق وتحقيق السيولة المرورية.

من جانبه، أوضح عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج أنه تم رصف 10 شوارع من متفرعات شارع العشرين وهي (شارع الخبراء (١)، وشارع الخبراء (٢)، وشارع عمر مختار، وشارع رفاعة الطهطاوي، وشارع ٦١، وشارع ٦٣، وشارع ٦٤، وشارع ٦٥، وشارع عبد الله بن مسعود، وشارع فؤاد)، مشيرا إلى أن أعمال الرصف تمت عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه، وجميع المرافق بالشوارع المستهدف رصفها، وفقاً للمواصفات والمعايير القياسية.

فيما قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد مشروعات " سكن كريم " ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بلغ 108 عمارة بإجمالي 864 وحدة سكنية "، لافتا إلى بدء العمل في جميع المشروعات المدرجة بنسب تنفيذ متفاوتة.

وأوضح «الفقي» أن مشروعات الإسكان الجارية منها 12 عمارة بقرى «الغريزات، ونجع أبو عوض بالبطاخ» مركز المراغة، و21 عمارة بقرى «نجوع الرياينة، والفراسية» بساقلتة، و5 عمارات بقرية تل الزوكي بطما، و15 عمارة سكنية بقرى الغنيمية، والغابات، والحرجة بالقرعان، وبرديس بالبلينا، و8 عمارات سكنية بقرى المجابرة، والخلافية، وبيت داود بجرجا، و5 عمارات بقرية السقرية بالزوك الغربية بالمنشاة، وعدد 42 عمارة بقرى القوصة، ونجوع مازن، والعزبة، ونجع عمار، والحاجر بأولاد يحيي، ومزاتة، والبلابيش بحري بمركز دار السلام، مشيرا إلى أنه مراعاة للبعد الاجتماعي وطبيعة القرى اشتملت العمارات على 864 حظيرة لتربية الطيور والمواشي بواقع حظيرة لكل وحدة سكنية.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد نقلة نوعية غير مسبوقة لقرى محافظة سوهاج.

كريم جابر عمل على تحقيق خبراء الرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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