إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الزراعى أمام قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا، عن إصابة 4 أشخاص.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة الوقف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بقرية المراشدة.

وتبين إصابة كل من: سعاد عبدالرحيم أحمد 25 عاماً، هناء عبدالفتاح محمد 32 عاماً، يوسف حجاج حسن 15 عاماً، كسر بالذراع الأيسر، وأحمد عبدالفتاح محمد 20 عاماً.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.