الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بقنا

حادثة
حادثة

أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الزراعى أمام قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا، عن إصابة 4 أشخاص.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، تلقى إخطاراً من مركز شرطة الوقف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بقرية المراشدة.

وتبين إصابة كل من: سعاد عبدالرحيم أحمد 25 عاماً، هناء عبدالفتاح محمد 32 عاماً، يوسف حجاج حسن 15 عاماً، كسر بالذراع الأيسر، وأحمد عبدالفتاح محمد 20 عاماً.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة ملاكي الطريق الزراعي قنا اصابة ٤ أشخاص اللواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

السيسى يوجه بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

«ضربة قاتلة للإخوان».. كيف تفاعل المصريون مع «الاختيار 3»؟

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات .. الحلقات الأولي نموذجا

وجيه أمين عبدالعزيز

فلاسفة السوشيال ميديا.. ومحمد صلاح!

محمد المعتصم

يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

حسين دعسة

المدى الجيوسياسي المستقبلي لخطط الجيش الروسي

د.أحمد الخميسى

عبدالحليم حافظ.. حكاية مصرية

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل الأراضى الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة «بينت» مسؤولية الانتهاكات والجرائم

مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل في مجال النقل البحري