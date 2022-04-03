أول تعليق من «الأطباء» على وقف إعلان «دايس»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن وقف إذاعة إعلان إحدى شركات الملابس الداخلية «دايس»، الذي طالبت نقابة الأطباء، أمس، بوقف عرضه ومحاسبة المسئولين عنه.

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بياناً، أمس، رفضت فيه أحد الإعلانات التجارية التي تتنمر على المواطن المصري وتسيء إلى الطبيب والتمريض والفريق الطبي.

وقالت النقابة، في بيان لها: «إذ تشكر نقابة الأطباء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتثمّن سرعة استجابته بوقف إذاعة الإعلان، فإن نقابة أطباء مصر تنتظر التحقيق مع المسئولين عن الإعلان ومحاسبتهم طبقاً لأحكام قانوني تنظيم الإعلام والعقوبات».

ورصدت نقابة أطباء مصر أحد الإعلانات التجارية لإحدى شركات الملابس الداخلية، الذي تم بثه على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها واستهجانها هذا الإعلان شكلًا ومضمونًا، حيث ينطوي الإعلان على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري وتأجيج لمشاعر الشعب المصري وإظهار المواطن المصري بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة، كما أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي، ويقوم طبيب وممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة، وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة، وفي مقدمتها المهن الطبية.

وقالت النقابة: «وإذ احتوى هذا الإعلان على أسلوب مُبتذل وتنمر على المواطن المصري وإساءة للفريق الطبي وخرقًا لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017 وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2016، فإن نقابة أطباء مصر تطالب الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا، والتحقيق مع المسئولين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان طبقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020، والخاص بإضافة مادة 309 مكرر ب لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937».