تحرير 28 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة بقنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين بقنا، حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مركزي دشنا وفرشوط، أسفرت عن تحرير 28 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن المخالفات التموينية شملت تحرير 19 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و4 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخالفة تصرف في دقيق مخابز، ومخالفة عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن.

وأشار محافظ قنا، إلى أن حملات الرقابة التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذلك ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.