الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب «الآثار واللغات» بجامعة مطروح يوزعون الفوانيس احتفالًا برمضان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

احتفى اتحاد طلاب كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال توزيع مجموعة من الفوانيس والميداليات والسبح الإلكترونية على الطلاب.

ووزّع اتحاد طلاب كلية الآثار اليوم الأحد، إمساكية رمضان والميداليات وفوانيس رمضان والسبح الإلكترونية تحت إشراف عميد الكلية الدكتور محمد جابر المغربي، والطالب أحمد يحيى، رئيس اتحاد الطلاب.

وفي وقتٍ سابق، وزّع اتحاد طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح، أمس السبت، فوانيس ورسائل تهنئة وشيكولاتة على طلاب الكلية، فضلًا عن تنظيم مسابقة الأسئلة الثقافية والدينية وذلك احتفالًا بحلول شهر رمضان الكريم.

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شهر رمضان مطروح الذكاء الاصطناعي الحاسبات والذكاء الاصطناعي طلاب كلية الاثار

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الذين أحسنوا «الاختيار»

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