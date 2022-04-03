الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: الدولة المصرية تسعى لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، شباب مبادرة "أبدأ حلمك"، وذلك خلال احتفالية أقيمت بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومحمد الدسوقي  مستشار المحافظة للثقافة، وأحمد طه المدير الفني المشرف على المبادرة.

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وفي بداية كلمته، وجه المحافظ الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على جهودها المتواصلة في إثراء الحياة الثقافية والفنية وإقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة والمثمرة.

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وأشاد المحافظ بمبادرة "ابدأ حلمك" وتدريب الشباب على أعلى مستوى وعروضهم الفنية المميزة، مشيرًا أن الشباب هم سبب رئيسي للنجاح والتنمية بمحافظة بورسعيد، حين تم الاستعانة بالشباب في مختلف القطاعات وتدريبهم على أيدي ذوي الخبرات.

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وقال محافظ بورسعيد، إن الدولة تسعى لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم للاستفادة من قدراتهم فهم قادة المستقبل،  منوها لأهمية القوى الناعمة وتأثيرها في المجتمع، ودورها الفعال في غرس القيم والمبادئ والثقافة في المجتمع، منوهًا أنه لاحظ خلال عروضهم الفنية التي أقيمت بقصر ثقافة بورسعيد حرصهم على إظهار مواهبهم، والاجتهاد لتحقيق عمل فني لائق ومميز، متطرقًا للحديث حول المراحل السياسية التي مرت بها الدولة المصرية وتأثيرها على الشباب وإدراكهم للواقع فضلًا عن أهمية دمجهم في المجتمع.  

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وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتهيئة المناخ الملائم لشباب مصر لاستكمال مسيرة التنمية، وبناء مجتمع قادر على تحقيق أحلام وطموحات الشباب، موجهًا بالحفاظ على القيم والمباديء والاستمرار في التقدم والإصرار على النجاح، كما حرص المحافظ على عقد حوار مفتوح مع الشباب في مختلف الموضوعات.

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هيئة مجتمع مستوى الوطن المصرية

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