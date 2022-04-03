الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن الاقتصادي: ضبط 15 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3454 قضية في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 10 آلاف و919 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عن ضبط 1248 قضية متنوعة، وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 130 قضية متنوعة وأسفرت جهود الإدارة العامة بشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 145 قضية متنوعة.

الامن الاقتصادي وزارة الداخلية

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