تفاصيل تسهيلات قانون الشهر العقاري الجديد

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه جار الانتهاء من إجراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2022، الخاص بالشهر العقاري وسيتم العمل بالقانون رسميا 8 مايو المقبل.

ونوضح خلال التقرير التالي سبب إجراء التعديلات على قانون الشهر العقاري وأهمية التسجيلات وطريقته.

وأكدت الوزارة أنه بعد مرور ثمانية عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقاري وهو أمر أدي لكثرة النزاعات القضائي حول الملكي الخاصة.



واتساقا مع اتجاه الدول في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤي مصر للتنمية المستدامة ٢٠٢٠ والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية ملكيات المواطنين وتعظيم الاستفادة منها، جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي لإقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.

أهمية التسجيل

توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، والحد من النزاعات القضائي حول الملكية الخاصة، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف، أملاك الأجانب الأراضي الفضاء، وأملاك الأفراد، وكذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها، تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.

كما تناول التعديل حزمة من التيسيرات ومنها:

أولا عدم اشتراط تسلل الملكية كشرط للتسجيل

ثانيا إلغاء مرحلة "مقبول الشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح الشهر.

ثالثا وضع سقف زمني لإجراءات التسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري في ٣٧ يوم كحد أقصي.

رابعا الحالة الواقعية وهي الحيازة طريق جديد للتسجيل.

خامسا فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

سادسا أتاحت المادة 21 التسجيل العقاري بالطريق الإلكتروني.

كيفية التسجيل

وهناك طريقان للتسجيل أول يدوي وذلك في مأمورية الشهر العقاري الواقع في دائرتها العقار محل التسجيل.

ثانيا إلكتروني وهو من خلال الموقع الإلكتروني.



