الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

منصب جديد لرئيس الرهبنة الفرنسيسكانية.. مجلع مسؤول اتحاد الرهبانيات الرجالية

مراد مجلع
مراد مجلع

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، تولى مسئولية رئيس اتحاد الرهبانيات الرجالية بمصر، يعاونه الأب مخول فرحة الكرملي كنائب، ويعاونهما الأب مجدي سيف اليسوعي كعضو بالمجلس.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء ذلك في إطار المكتب التنفيذي لتجمع الرهبانيات الرجالية بمصر، الذي عقد جلسته العمومية، لاختيار مجلسه الجديد، وفقًا للائحته المعتمدة من حاضرة الفاتيكان.

وتابع في بيانه: "بهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة للأباء الكهنة، ونصلي إلى الله القدير أن يعطيهم القوة والنعمة، لمواصلة الازدهار والعمل من أجل إتمام رسالتهم المقدسة".

وعلى صعيد آخر، اختتم الجزء الثاني من دورة إعداد خادم قائد لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، وذلك بكنيسة عذراء السجود بشبرا، بمشاركة الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والمرشد الروحي لمجلس فرح وعطاء.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى إعداد كوادر قيادية تتمتع بالحماس والغيرة، لخدمة أغنياء السن. شارك أيضًا في اليوم مسؤولو الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، والمهندس سعد إحسان، مسؤول التدريب في الدورة التكوينية.

تضمن اليوم عرض الرؤى المستقبلية للخدمة في مختلف كنائس القاهرة من قبل الخدام والمسؤولين، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالخدمة.

الجدير بالذكر أن الجزء الثاني من دورة إعداد خادم قائد كان قد بدأ في شهر فبراير الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس الاجتماع العام للصلاة، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

شارك في الاجتماع الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، وشعب الاجتماع المبارك. بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم مع المرنم فادى غايس، وكورال يسوع الملك، ثم أعطى الأنبا باسيليوس كلمة العظة بعنوان "الحروب الروحية".

الاب مراد مجلع جناب الاب مراد مجلع مراد مجلع الأب م راد مجلع م راد مجلع

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