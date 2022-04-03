الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر بجوبا يؤكد حرص القاهرة على تعزيز التعاون مع جنوب السودان

معتز مصطفى عبد القادر
معتز مصطفى عبد القادر

أكد سفير مصر لدى جنوب السودان، "معتز مصطفى عبدالقادر"، قوة ومتانة العلاقات بين مصر وجنوب السودان، والأهمية التي توليها القيادة المصرية لتعزيز التعاون مع جنوب السودان في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال السفير وفدًا من الأطباء البيطريين المصريين الموفدين من المعاهد التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارتهم إلى جنوب السودان.

وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد- أن الزيارة تأتي في إطار متابعة مشروعات التعاون التي اتفقت عليها الدولتان الشقيقتان لدعم تنمية قطاع الثروة الحيوانية بجنوب السودان.

وأشارت الوزارة إلى أن الوفد عقد خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع المسئولين الجنوب سودانيين، حيث تم التطرق لموضوعات متعددة من بينها التدريب على كيفية حصر أعداد الماشية والتعامل مع اللقاحات البيطرية.

جنوب السودان السودان جوبا

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