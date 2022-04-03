الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: تخصيص الدعم النقدي لحد أقصى طفلين فى كل أسرة

القباج
القباج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تخصيص الدعم النقدي لحد أقصى طفلين في كل أسرة تماشياً مع سياسات الحد من الزيادة السكانية.

وأشارت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي بلغ 3.8 مليون أسرة، حيث يصل عدد المستفيدين من "تكافل" 2 مليون و101 آلاف، و530 مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من "كرامة" بلغ مليونًا و317 ألفًا و336 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، 362 ألفا و487 مستفيدا والتى تعد مساعدات شهرية ودعم نقدي غير مشروط لعدد من الفئات الأولى بالرعاية، لذلك فهو برنامج تكاملي مع برنامجي الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية خاصة مع التحديات الاقتصادية، فسيتم دخول 450 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة السيدات في الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بلغت 74% من إجمالي المستفيدين من الدعم والبالغ عددهم حوالي 3.8 مليون مستفيد.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن 850 ألف سيدة استخرجن أوراق ثبوتية من خلال البرنامج وجميع أسر تكافل وكرامة يتم تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي.

وأكدت أنه تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر حيث شملت 9.5 مليون أسرة تضم 35 مليون مواطن، مشيرة  إلى أن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى ارتفعت من 1.68 مليون أسرة تشمل 6.4 مليون فرد فى عام 2014، إلى 3.8 مليون أسرة تشمل 14.1 مليون فرد فى عام 2022 بزيادة تصل إلى 120%.

وتابعت، أنه تم ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدى من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 21 بزيادة قدرها 500٪.

بيان التضامن
بيان التضامن
الحماية الاجتماعية برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي الدعم النقدي الضمان الاجتماعي شروط تكافل وكرامة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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