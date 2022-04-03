الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للمرأة» يناقش تكليفات الرئيس في احتفالية المرأة المصرية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية عبر زووم

عقد منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة عزة كامل، المقرر المناوب للجنة المنظمات الأهلية والمنتدى بالمجلس، وذلك بمشاركة عضوات وأعضاء المنتدى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وأكدت هالة عبد القادر، عضوه المنتدى على أهمية تسليط الضوء على قضية الابتزاز الإلكتروني وما يعقبها من تداعيات قد تؤدي إلى الانتحار، وأهمية ربط عمل المجتمع المدنى بالأجندة الوطنية خاصة فى ظل إعلان رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدنى. 

فيما أثنت الدكتورة عزة كامل على التكليفات الرئاسية  التى أطلقها رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية لهذا العام، والتى كان  وراءها نضال كبير من المنظمات الأهلية مثل تفعيل عمل الوحدة المجمعة لخدمات المرأة المعنفة، والإجراءات الخاصة بتعديلات قانون الإبلاغ وإفشاء المعلومات وهى مكاسب حقيقية تستدعي متابعة التنفيذ. 

وأشار الدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي خلال جلسة المجتمع المدنى والأجندة الوطنية الى ضرورة ربط عمل المجتمع المدنى بالأجندة الوطنية، وهو ما يتطلب تقديم نموذج حقيقى للمجتمع المدنى حتى يتم من خلاله تفعيل دوره. 

وتناولت هبة عادل، عضو لجنة المنظمات الأهلية والمنتدى، خلال جلسة الابتزاز الإلكترونى بعض مواد القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والخاص بتقنية المعلومات وآليات الإبلاغ سواء من خلال الخط الساخن أو الهواتف العادية أو التوجه الى قسم الشرطة، والاحتياطات الواجب اتباعها من جانب ضحية الابتزاز والتى من شأنها المساعدة فى سرعة الضبط والوصول إلى الجانى، كما أشارت إلى الإشكاليات التى تتعرض لها ضحايا الابتزاز الإلكتروني، ومن أهمها بطء  التحرك تجاه الجناة، بالإضافة إلى أن أغلب الضحايا يحتاجن الى دعم نفسي للخروج من تداعيات الصدمة حتى لا يتطور الأمر الى جرائم العزلة المؤدية للانتحار. 

واختتمت الدكتورة دعاء عادل، أخصائية إرشاد نفسى وأسرى الاجتماع بالتأكيد على الدور الهام للروابط العائلية والاجتماعية ودورها فى حماية الضحايا، والدور الهام للتربية الجنسية السليمة للأطفال للوعى بالذات والحماية من أشكال التحرش التى من الممكن التعرض لها.

منتدى المنظمات الأهلية المجلس القومي للمرأة الدكتورة عزة كامل عمل المجتمع المدنى المجتمع المدنى المرأة المصريه عبد الوهاب الابتزاز الالكتروني

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