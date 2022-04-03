الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«بسيط الدين».. عضو بـ «الأزهر العالمي للفتوى» يوضح كيف نفوز بشهر رمضان؟

الشيخ السيد عرفه
الشيخ السيد عرفه

قال الشيخ السيد عرفه، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إننا في أيام البركات والبر والغفران والعتق من النيران، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل شهر رمضان بالترحاب فإذا دخل عليه شهر رمضان شد حاله لعبادة  الرحيم الرحمن، فكان يحي ليله بالقيام ونهاره بالصيام، لأن الصيام والقيام يغفران للعبد في رمضان. 

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في برنامج "بسيط الدين"  الذي تقدمه "الدستور" طوال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز  الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه  لابد من المصالحة والمصادقة مع الله في أول رمضان والالتزام في خطة مع الله سبحانه وتعالى في رمضان لنخرج من رمضان ونحن من المقبولين و الفائزين.

واستشهد "عرفة" بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،" من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه".

و برنامج " بسيط الدين"، يتناول البرنامج نفحات وخواطر إيمانية ورمضانية، كما يناقش بعض الفتاوى الشائكة الخاصة بالصيام،وما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان المبارك.

 وتنشر الحلقات يوميا على قناة “يوتيوب” بالجريدة " الدستور الإلكتروني" كما تنشر عبر صفحة "فيسبوك"، " الدستور نيوز". 

 

الشيخ السيد عرفه عضومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العتق من النيران شهر رمضان الرحيم الرحمن الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بسيط الدين

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