«آراب نيوز» تبرز الإقبال الكبير على الجناح المصري في إكسبو دبي 2020

أبرزت صحيفة "آراب نيوز"، الإقبال الكبير على الجناح المصري المشارك بإكسبو دبي 2020، حيث تخطى عدد زوار الجناح 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر حازت على مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية حول إكسبو2020، حيث فازت بالمركز الثالث على مستوى الأجنحة متوسطة المساحة المشاركة في المعرض من حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض، في تصويت عام أجرته مسابقة أفضل الدول المشاركة بالإكسبو التي نظمتها مجلة "Exhibitor" للمعارض والفعاليات الدولية.

ونقلت الصحيفة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قولها إن الجناح المصري حظي بشعبية بسبب التاريخ الغني للبلاد، وبفضل ترويجها لصناعة السياحة على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث تضمنت العروض التقديمية ثلاثة تماثيل فرعونية أصلية لجذب الزوار والمستثمرين".

ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة عرضت فى جناحها بإكسبو استثماراتها ومشروعاتها الضخمة في البنية التحتية، فضلا عن استثمارات ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما نقلت الصحيفة عن أشرف حمدي، المفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي، قوله أن الجناح المصري لديه مكاناً مثاليا ومتميزا في إكسبو دبي حيث يقع بمنطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت أن الجناح شهد انعقاد أكثر من 100 ندوة خلال مدة المعرض استعرضت فرص الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية فى مصر، والسياحة واستراتيجيات السياحة الخضراء، وقناة السويس، ونقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء ودور شباب الباحثين في مجال علوم الفضاء، وتمكين المرأة.

وقدم الجناح المصري المشارك بإكسبو دبي 2020 للجمهور، نسخة مصغرة عن مصر بكل تفاصيلها ومقوماتها الطبيعية، والسياحية، والصناعية، والمعمارية، والتاريخ.