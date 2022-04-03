الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«واتسون» السويسرية تدعو محبى السفر لزيارة الغردقة

أرشيفية
أرشيفية

دعت صحيفة «واتسون» السويسريين ومحبي السفر حول العالم إلى زيارة الغردقة لقضاء عطلات الربيع 2022.

وقالت الصحيفة: «تبدأ عطلة الربيع في منتصف أبريل، حيث يسافر كثيرون حول العالم إلى المناطق المشمسة للاستمتاع بأشعة الشمس والاستلقاء على الشاطئ».

الغردقة

قالت الصحيفة: «لقد أصبحت الغردقة وجهة شهيرة للغواصين والسباحين في السنوات الأخيرة». 

وتقع مباشرة على البحر الأحمر، وتوفر فرصًا كبيرة لمشاهدة العديد من الشعاب المرجانية فضلًا عن شواطئ جميلة بالأميال.

كما توفر مدينة الغردقة العديد من المتاجر والبازارات لشراء مختلف الهدايا ويمكن إنهاء اليوم بزيارة النوادي أو الحانات.

كما دعت الصحيفة أيضًا السويسريين لزيارة مدينة سفاجا وخليج مكادي القريبين من مدينة الغردقة.

وحول إجراءات الدخول، قالت الصحيفة: «يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل أن يظهر اختبار PCR لا يتجاوز 72 ساعة أو 24 ساعة دخول مصر».

صحيفة واتسون السويسرية إجازة بمدينة الغردقة أكواريوم الغردقة زيارة الغردقة الربيع

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