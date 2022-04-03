وزير بريطانى: قد نبنى 7 محطات نووية جديدة بحلول 2050

صرح وزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، كواسي كوارتنج، بأن المملكة المتحدة قد تبني ما يصل إلى سبع محطات نووية جديدة بحلول عام 2050.

وقال، في مقابلة مع صحيفة "تلجراف" البريطانية، إن الوزراء يخططون لإطلاق آلية تطوير تحمل اسم "الطاقة النووية البريطانية العظمى"، لتحديد مواقع إقامة المحطات، وتسريع التخطيط، واختيار الشركات الخاصة لتشغيل كل موقع.

وبشكل منفصل، حث رئيس الوزراء بوريس جونسون شركات الطاقة المتجددة على بناء مزرعة رياح "هائلة" في البحر الأيرلندي في غضون 12 شهرًا.

ولم توضح الصحيفة كيفية حصولها على المعلومات.

وطرح جونسون الفكرة عندما التقى بممثلين للشركات الأسبوع الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.