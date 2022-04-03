إصابة دانيال كريج بكورونا

اضطر الممثل البريطاني دانيال كريج للانسحاب من مسرحية “ماكبيث”، التي يقوم ببطولتها على مسرح “برودواي” عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا أمس السبت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن كريج 54 عاما انسحب من المسرحية قبل ساعتين من بدء عرضها، ولكن من المتوقع أن يعود بعد تعافيه.

وجاء في بيان بهذا الشأن أنه "تم إلغاء العرضين و المسائي لمسرحية ماكبيث بسبب إصابة دانيال كريج بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "نعتذر عن أي إزعاج تسببه ذلك لحاملي التذاكر، ولكن سلامة المشاهدين وطاقم العمل تظل أولوية قصوى".