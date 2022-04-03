الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إصابة دانيال كريج بكورونا

الممثل البريطاني
الممثل البريطاني دانيال كريج

اضطر الممثل البريطاني دانيال كريج للانسحاب من مسرحية “ماكبيث”، التي يقوم ببطولتها على مسرح  “برودواي” عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا أمس السبت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن كريج 54 عاما انسحب من المسرحية قبل ساعتين من بدء عرضها، ولكن من المتوقع أن يعود بعد تعافيه.

وجاء في بيان بهذا الشأن أنه "تم إلغاء العرضين و المسائي لمسرحية ماكبيث بسبب إصابة دانيال كريج بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "نعتذر عن أي إزعاج تسببه ذلك لحاملي التذاكر، ولكن سلامة المشاهدين وطاقم العمل تظل أولوية قصوى".

لندن الممثل البريطاني دانيال كريج كورونا

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وائل لطفي

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