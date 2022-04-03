الكرملين: مختبرات ممولة من الولايات المتحدة تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية

ذكر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو لديها معلومات تفيد بأنه قد تم إنشاء مجموعة من المختبرات البيولوجية حول روسيا، وهي مختبرات تنخرط في تطوير أسلحة بيولوجية.

وقال "بيسكوف"، في مقابلة مع قناة (بيلاروس-24) التلفزيونية: "في إطار برنامج يموله البنتاجون، تم إنشاء شبكة كاملة من المختبرات البيولوجية حول روسيا وبيلاروس، والتي لا تتعامل فقط مع مسببات الأمراض والميكروبات والفيروسات شديدة الخطورة، وإنما تعمل أيضًا على مشاريع ترمي إلى اختراع أنواع جديدة من الأسلحة البيولوجية".

وأضاف: "الأمريكيون يحاولون الآن تحويل الانتباه عن قضية المختبرات البيولوجية، لكن الحقائق تتحدث عن نفسها، فالقضية تتعلق بروسيا والعديد من الدول الأخرى".

وكانت إيرينا ياروفايا، نائبة رئيس دوما الدولة أو مجلس النواب بالبرلمان الروسي، قد قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم الكشف عن الأنشطة البيولوجية الخطيرة للولايات المتحدة.

وشكّل المشرعون الروس لجنة للتحقيق في المختبرات البيولوجية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الوقت لم يحِن بعد للدول الأوروبية كي تتوقف عن موقفها المعادي لروسيا وتعود إلى الحوار مع موسكو.

وقال "بيسكوف"، في مقابلة مع برنامج "موسكوــ الكرملين ــ بوتين" التلفزيوني: "عندما يصحو الأوروبيون قليلًا من سكرتهم بمشروب البوربون الأمريكي، وعندما يعون بأن مصير قارتنا هو مسؤوليتنا المشتركة، فعندها سيحين الوقت لإعادة النظر في علاقاتنا والدخول إلى حالة من الحوار"، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث على المدى القريب.

واعتبر المتحدث أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) كان في البداية مصممًا للعدوان على الرغم من التصريحات الحالية حول طبيعته الدفاعية".

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن "بيسكوف" قوله: "أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا أن الناتو كان يعزز قواته على الجانب الشرقي أو بالقرب من الحدود الغربية لروسيا".

وتابع: "يقولون إن الناتو منظمة دفاعية، لكن كما تعلمون، تظل بندقية كلاشينكوف الهجومية بندقية هجومية مهما فعلت بها، إنه نفس الشيء مع حلف الناتو، لقد تم تصميمها وإنشائها -وهندستها موجهة لذلك- أن تكون عدوانية- إنها منظمة معدة للعدوان"، وفقًا للمتحدث باسم الكرملين.

يُذكر أن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية، باولو جينتيلوني، أعلن في وقت سابق من اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا أنها لن تمس قطاع الطاقة.