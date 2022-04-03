ديفيد أراخاميا: نتفاوض مع الصين بشأن الضمانات الأمنية

أعلن عضو الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا ديفيد أراخاميا أن كييف تتفاوض مع بكين بشأن الضمانات الأمنية.

وقال أراخاميا: "المفاوضات جارية مع الصين من خلال القنوات الدبلوماسية حتى تصبح دولة ضامنة لأوكرانيا".

وقال مدير القسم الأوروبي في وزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ في وقت سابق، إن الصين لم تتلق طلبات من كييف بأن تصبح الصين ضامنا أمنيا لأوكرانيا.

ووفقا لكييف فإنه يمكن أن تشمل قائمة الدول الضامنة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمن فيهم روسيا، بالإضافة إلى ألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وكندا وبولندا وتركيا.

وعلى صعيد آخر، تعتقد الحكومة في كييف أن أولى الإشارات الإيجابية بدأت تظهر، بعد أسابيع من المفاوضات بين مندوبي روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا في تصريحات للتلفزيون الرسمي مساء اليوم السبت إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقيان قريبا.

وأضاف أنه تم إحراز تقدم بالفعل بصدد مسودات الوثائق المتعلقة بالمفاوضات حتى أن "المحادثات المباشرة بين رئيسي الدولتين" باتت محتملة، لكنه لم يدل بأي تفاصيل عن الوضع الحالي للمفاوضات.

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدول والشركات إلى الاستثمار في جهود إعادة الإعمار، وبشكل خاص تطوير الموانئ والمدن على البحر الأسود، وإعادة بناء القطاع البحري.

وقال زيلينسكي - في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأسترالي عبر تقنية الفيديو كونفرانس - "إن العالم لم يشهد منذ عشرات السنوات تهديدا باستخدام الأسلحة النووية كما هو الحال الآن، فإن المسئولين الروس يناقشون بشكل منفتح إمكانية استخدام الأسلحة النووية".

وحذر من أنه إذا لم يتم التصدي لروسيا الآن ووقفها فإن ذلك سيشجع الدول الأخرى في العالم التي تسعى إلى شن حرب مماثلة ضد جيرانها إلى المضي قدما، الأمر الذي من شأنه أن يهدد أمن العالم.