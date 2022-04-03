جهود أمنية مكثفة لكشف لغز ذبح سيدة داخل شقتها بكعابيش

تكثف أجهزة البحث الجنائي بالجيزة جهودها لفك لغز العثور على جثة سيدة مقتولة ذبحا داخل شقتها في الهرم، وكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

كان قد عثر أهالي منطقة كعابيش التابعة لمنطقة الهرم في الجيزة، على جثة امرأة مذبوحة داخل شقتها غارقة وسط بركة من الدماء بالطابق الثاني بأحد العقارات.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء علاء فاروق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها في منطقة كعابيش بمنطقة الهرم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إلى موقع البلاغ، برفقة الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، لبيان الصفة التشريحية، وإخطار جهات التحقيق، لتتولى التحقيقات في القضية للوقوف على ملابسات الجريمة.