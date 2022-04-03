شولتس: الوضع فى أوكرانيا فاقم الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد العالمى بسبب كورونا

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي الناجمة عن وباء فيروس "كورونا" تتفاقم بسبب الوضع في أوكرانيا.

ووفقا له، فإنه بعد خمسة أسابيع من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإن العواقب "التي أدت إليها هذه الحرب ليس فقط في أوكرانيا وروسيا، ولكن خارج حدودهما أيضا".

وقال شولتس: "كل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي الآن، والتي كانت خطيرة بالفعل بسبب وباء فيروس "كورونا"، وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية، ستتفاقم الآن بسبب هذه الحرب. وأنا أقول: هذا تدمير للمستقبل، بعيدا عن حدود روسيا وأوكرانيا". كما نقلت وكالة "DPA".

وحسب شولتس، فإن الغرب تصرف "بسرعة وبشكل متماسك" فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، والعقوبات التي تم فرضها "لها تأثير على الاقتصاد الروسي". مؤكدا أن "هذه الإجراءات فعالة".