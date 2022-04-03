البرهان: القوات المسلحة على قلب رجل واحد ولن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، السبت، أن القوات المسلحة تقف على قلب رجل واحد ولن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وأوضح مكتب الناطق باسم الجيش السوداني في بيان له ان عبد الفتاح البرهان شدد خلال لقائه بميدان القيادة العامة مساء السبت، الضباط المتخرجين من الكلية الحربية وكليات جامعة كرري على أنهم ينضمون إلى ساحات العمل في أوقات صعبة تمر بها البلاد.

وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة التي تواجه استهدافا يتضمن الكثير من الإشاعات والتلفيق والكذب، مذكرا سيادته بعدم الإنسياق وراء هذا التضليل الممنهج من جهات محددة ومعروفة انفض عنها الناس، لأنها لا تريد خيرا بالبلاد هي وراء كل ذلك.

وذكر رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة تقف على قلب رجل واحد، فلا خوف من أي جهة أو تنظيم أو حزب و أن الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحدا، مؤكدا أن البلاد لن تسلم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها كافة الشعب وشدد على ألا تفريط في البلاد.

كما شكر عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني الذي ظل يقدم أبناءه للإنضمام للقوات المسلحة في كل وقت، ليساهموا في حفظ أمن البلاد وسلامتها.

ووفق البيان حضر الحفل رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين و نواب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام ومدير إدارة الخدمات الطبية ومدير جامعة كرري ومدراء الإدارات والكليات وقادة الوحدات

من جانبه هنأ نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منور عثمان نقد الضباط المتخرجين مؤكدا أنهم يشكلون إضافة نوعية للقوات المسلحة لاشتمال الدفعات على تخصصات مختلفة في المجالات العسكرية والطبية والهندسية، لأنهم يجددون دماء القوات المسلحة التي تجاوزت تحديات تعزيز الكفاءة القتالية وتهيئة بيئة العمل.

كما شدد منور عثمان على الخريجين بضرورة إدراك متطلبات المتغيرات التي حدثت بالبلاد كما وصاهم بوضع الوطن في حدقات العيون.

وقد قام البرهان بتوزيع الشهادات ومصافحة جميع الضباط المتخرجين الذين سيتم توزيعهم على مختلف الوحدات والإدارات والأسلحة بالقوات المسلحة.