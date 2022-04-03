الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فاتن حمامة: أستقبل رمضان بـ«فستان جديد» منذ الصغر

فاتن حمامة
فاتن حمامة

تحدثت الفنانة الراحلة فاتن حمامة عن طقوسها خلال شهر رمضان، فى حوار صحفى لمجلة «الكواكب»، عام ١٩٥٢، وقالت: «أستقبله بفستان جديد وأودعه بفستان جديد».

وأوضحت «فاتن» أنها اعتادت- منذ أن كانت صغيرة- على أن تذهب إلى الخياطة قبل شهر رمضان بأيام لتصنع لها فستانًا جديدًا، لترتديه خلال يوم الصوم الأول، وبعد ذلك تحمل فانوسها وتنزل لتلعب مع أطفال الجيران ويغنون معًا «وحوى يا وحوى».

وأضافت: «قبل انتهاء الشهر الكريم كنت أذهب إلى الخياطة مرة أخرى لتصنع لى فستان العيد.. مر الزمن وكبرت واحتفظت بهذه العادة الجميلة»، ورغم أن لديها فساتين كثيرة مصنوعة فى أرقى بيوت الأزياء العالمية، حرصت على أن يكون فستان رمضان وفستان العيد صناعة مصرية بقماش مصرى.

وقالت إنها جربت أن تمارس عملها خلال شهر رمضان، لكنها شعرت بإرهاق شديد واضطرت للإفطار، وأطعمت ٦٠ مسكينًا للتكفير عن هذا الذنب، ومنذ ذلك الحين أصبحت ترفض التصوير خلال شهر رمضان.

وتابعت: «حينما فطرت لأستطيع التصوير شعرت بالفشل والندم.. وعاهدت نفسى ألا أكرر ذلك مرة أخرى».

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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