«ترافل آند تور»: مصر تفتح أسواقًا سياحية جديدة

قالت مجلة" ترافل آند تور" العالمية والتي تقع مقراتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند: إن مصر تعمل على جذب المزيد من الزوار والسياح من خلال فتح أسواق سياحية جديدة وتسهيل الدخول.

وسلطت المجلة الضوء على تصريحات وزير السياحة والآثار خالد العناني حيث قال: إن مصر ستسمح للأجانب القادمين بتأشيرة دخول طارئة في نقاط دخول مختلفة، إذا كانت لديهم تأشيرات لليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول شنغن على جوازات سفرهم، طالما أنها صالحة وقد تم استخدامها من قبل.

وأضاف العناني أن مواطني جنوب أفريقيا وكازاخستان وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان القادمين إلى مصر بمفردهم لأول مرة يمكنهم أيضًا الحصول على تأشيرات دخول طارئة.

وقال إنه يتم حالياً دراسة حزمة حوافز خاصة لمنتجع شرم الشيخ، كما يتم التفكير في خطط لتشجيع السياحة الداخلية.

وسبق ووضعت مجلة "جيو" الفرنسية الشهيرة، مصر ضمن قائمة أفضل المواقع في العالم للغوص مع أسماك القرش.

وقالت المجلة إن مصر توفر فرصا كبيرة لاكتشاف أسماك القرش المحيطية وغيرها، مشيرة إلى أن مصر تشتهر بأهراماتها أكثر من أسماك القرش، ومع ذلك تعد مصر مكانًا جيدًا للغوص مع أسماك القرش في البحر الأحمر.

وأضافت: في مصر يمكن رؤية أنواع مختلفة من أسماك القرش، وتابعت: يمكن ملاحظة العديد من الأنواع خلال رحلة بحرية في في مصر، بما في ذلك أسماك القرش المحيطية ذات الرأس الأبيض، أو أسماك الحوت، أو أسماك القرش ذات رأس المطرقة، أو أسماك القرش الحريري، أو أسماك القرش الدراس، أو أسماك القرش ذات الرأس الأبيض.