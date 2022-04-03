رمضان 2022|محمد فراج يفجر مفاجأة في أولى حلقات مسلسل «العائدون»

أثارت أولى حلقات مسلسل “العائدون” حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ما تضمنته من أحداث مليئة بالإثارة والتشويق مع لمسة من الكوميديا، مما زاد الأمر تشويقا ومتعة.

مفاجأة محمد فراج

ظهر محمد فراج في أحد مشاهد المسلسل ضمن أفراد تنظيم «داعش» الإرهابية، ولكنه أثار الشك حوله تعاطفه مع شخص قتله ابنه بأمر من أمير داعش، على خلفية اتهام الأب بالارتداد عن عقيدة التنظيم، لينهار “فراج” باكيًا من شناعة المشهد.

ويظهر بعد ذلك “فراج” وهو يبحث عن هاتف محمول دُفن في الرمال، ويدخل متسللًا إلى غرفة المعلومات الخاصة بالتنظيم ويصورها ويرسلها الى المخابرات العامة، مفجرًا المفاجأة بأنه يعمل لصالح المخابرات المصرية ويدعى “حسين”.

وفاة والدة أمينة خليل

وفي مشهد مؤثر، تلقت “نادين” التي تجسد شخصيتها الفنانة أمينة خليل، خبر وفاة والدتها وهي في مقر عملها، لتذهب فورا الى منزلها وتظهر عليها ملامح الانهيار نظرا لتعلقها الشديد بها، لتظهر الفنانة اسعاد يونس بدور سعاد أبو النصر وهي خالة امينة خليل وعادت من السفر لتواسيها في وفاة والدتها.

هاجر الشرنوبي

في سياق آخر، ظهرت الفنانة هاجر الشرنوبي في دور زوجة محمود عبد المغني ويعانون من تأخر الانجاب، وتقوم بالالحاح عليه لعلاج الامر.

وانتهت الحلقة على مشهد معرفة أفراد داعش الارهابي بأمر محمد فراج الذي يعمل لصالح المخابرات المصرية، أثناء تحدثه مع أمير كرارة، لتكشف الحلقة المقبلة كيف سيتعامل افراد داعش معه.

مسلسل "العائدون"

يعرض على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

ويتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، وهو مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.