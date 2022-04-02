بمشهد مطاردة بين أمير كرارة ونبيل عيسى.. انطلاق أولى حلقات مسلسل العائدون

بدأت أولى أحداث مسلسل العائدون في إحدى الدول الأوروبية، وظهر بالبداية الفنان نبيل عيسى في مشهد مطاردة ضد أمير كرارة والذي استطاع أن يبنجه دون ظهور أي ملامح لتنطلق أولى أحداث مسلسل العائدون.

وظهر نبيل عيسى بدور جاسوس ضد مصر، ونجح أمير كرارة في اصطياده من إحدى الدول الأوروبية، وقام بترحيله إلى مصر لاستجوابه عن المعلومات التي أقر بها لصالح العمليات الارهابية، حيث فوجيء بعد استيقاظه من البنج الذي أصابه به كرارة ليجد نفسه في غرفة مغلقة وأوهموه بأنه يقر بالمعلومات التي يعرفها ضد مصر ليتركوه، ولكنه يصطدم بعد اعترافه بأنه على الأراضي المصرية بالفعل.

وانتظر عدد كبير من الجمهور انطلاق مسلسل العائدون بلهفة شديدة وخاصة بعد عرض برومو العمل خلال الأيام الماضية والتي أظهرت أحداث واقعية تخص الأمن الوطني، ويعرض بشكل حصري على شاشة قناة دي ام سي بالتزامن مع عرضه على منصة واتش ات الالكترونية.

وتدور أحداث مسلسل أمير كرارة في إطار أكشن تشويقي مأخوذة عن أحداث حقيقية حول فكرة العائدون من داعش، ويتناول العمل بعض الأحداث الإرهابية التي حدثت مثل محاولة تفجير دار القضاء العالي واقتحام عدد من مؤسسات الدولة.

وترصد الحلقة الأولى وصول معلومات عن خطر يهدد البلاد، كما ترصد وجود عناصر أمنية مصرية ترصد تحركات الجماعة الإرهابية في دول شرق أوروبا.

يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم: أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين» يعرض حصرياً على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.