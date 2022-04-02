الأحد 03 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الاختيار 3».. كيف خطط الإخوان لتشكيل حرس ثوري موازي للجيش؟

الاختيار 3
الاختيار 3

رصد مسلسل الاختيار الجزء الثالث في أولى حلقاته مخططات جماعة الإخوان الإرهابية للهيمنة على مؤسسات الدولة خاصة مؤسستي الجيش والشرطة.

وعرض المسلسل حديث خيرت الشاطر والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي وصفوت حجازى، وناقشا مقترح الأخير بإنشاء محاكم ثورية وإنشاء حرس وطني شبيه بالحرس الثوري الإيراني لحماية جماعة الإخوان الإرهابية، ولفت الأخير إلى أنه قد قدم ذلك المقترح إلى المعزول محمد مرسي لكنه لم يتلق ردًا بالموافقة أو الرفض.

وقال وقتها صفوت حجازي في تصريحات صحفية: "إذا كانت الأغلبية فى مجلس الشورى إسلامية أو من «الإخوان»، إلا أن هناك جهات كثيرة جدا تقف أمام هذا المجلس وترفضه وتعرقله. 

وأكد أن الثورة المضادة موجودة في كل مكان في الدولة، وحدد ثلاث جهات رئيسة، أو ثلاثة رؤوس حربة رئيسة ضد الثورة، وهي الإعلام والقضاء والداخلية.

شرطة جديدة
وكان ضمن مخطط حجازي أن تكون هناك قوات للدفاع الشعبي من المجندين المصريين لحماية الثورة ويكونوا تحت قيادة مجموعة من ضباط الجيش ووزارة الداخلية، بحيث تكون شرطة جديدة، يشبه الحرس الوطني المعمول به في الولايات المتحدة وفرنسا، حسب وصفه. 


فيما ردت القوى السياسية والأحزاب على مقترح حجازي بأنه خيانة للدولة وخرج الجميع للرد بقوة على تصريحات حجازي التي تهدف لتهديد أمن وسلم الدولة المصرية والتي أحد أهم ركائزها الجيش والشرطة وذلك للانفراد بتحقيق أهدافهم داخل الدولة دون أن يوقفهم احد. 

"الاختيار 3" من بطولة الفنان أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، ياسر جلال ، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وقررت قناة أون، التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن تعرض الحلقة يوميًا، في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA.

مواعيد عرض الاختيار الاختيار ٣ ميعاد مسلسل الاختيار3 مصر الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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