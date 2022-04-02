السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الاختيار 3».. المشير طنطاوي رفض دعم الإخوان بملياري دولار وأحيل للتقاعد

الاختيار 3
الاختيار 3

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 عن اجتماع بين خيرت الشاطر ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ويتحدثا عن ضرورة وجود شخص موثوق فيه مقبولا من القوات المسلحة حتى يكون لهم صداقات داخل الجيش، وناقشا ملف عن اللواء عبدالفتاح السيسي- في ذلك الوقت- والذي رشحه المعزول محمد مرسي، حيث كشف ملفه عن حصوله على عدد من الأكاديميات الحربية العليا في مصر وعدد من الدول الأجنبية، وأشاروا إلى تدينه وزوجته أيضا.

وأوضح مسلسل الاختيار 3 أنه في 12 أغسطس استدعى المعزول مرسي المشير محمد طنطاوي لمقابلته وطلب منه دعمهم بملياري دولار، لكن المشير طنطاوي رفض وعقب قائلا: إن هذه الأموال خاصة بتسليح القوات المسلحة، وأن القرار بيد المجلس الأعلى لقوات المسلحة.

وعقب ذلك أظهر المسلسل مشهد اتصال أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الإخواني مرسي باللواء عبدالفتاح السيسي- في ذلك الوقت- لحضوره للقصر لمقابلة المعزول مرسي.

كما تلقى السيسي عقب ذلك اتصالا من اللواء محمد العصار، وأخبره بألا يرفض منصب وزير الدفاع حال عرضه عليه من قبل الجماعة الإرهابية.

وتوجه السيسي إلى قصر الاتحادية وفقا لاتصال من مدير مكتب مرسي، لحلف اليمين الدستورية عقب إحالة المشير طنطاوي للتقاعد، والذي ظهر في الحلقة في مشهد حقيقي لحلف اليمين.

الاختيار 3
"الاختيار 3" من بطولة الفنان أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، ياسر جلال ، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وقررت قناة أون، التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن تعرض الحلقة يوميًا، في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA.

القوات المسلحة عبدالفتاح السيسي الاختيار 3 خيرت الشاطر 30 يونيو مسلسل الاختيار رمضان 2020 محمد طنطاوي القوات المسلحة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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