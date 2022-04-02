يجعل كلامنا.. المسلسلات بتتعرف من بروموهاتها

- المداح 2.. رغم أن الفيديو الدعائى يشير إلى إننا داخلين على فيلم رعب، لكن للأسف الوحيد الذى يصلح للرعب، وهو خالد سرحان، ظهر بيغنى ويسقف، ودى مش أخلاق عفاريت الصراحة.. المسلسل أعتقد أنه سيكون واحدًا من أكثر المسلسلات جماهيرية.. عمومًا عدم مشاركة نسرين طافش فى المسلسل هى أول مكاسب المسلسل.

- الكبير قوى.. العترة ابن الكبير شرب من علبة اللبن وتضخم بشكل مبالغ فيه.. لكن واضح إن هجرس أخد له بُق لأن وزنه زايد.. وبغض النظر عن موضوع الوزن، البرومو مبهج جدًا، صحيح إننا سنفتقد دنيا سمير غانم باعتبار أن شخصية «هدية» محفورة باسمها لكن وجود الشخصيات الـ3 الرئيسية: الكبير وجونى وحزلقوم، علاوة على ابن حزلقوم والدكتور ربيع، أمر مبشر جدًا.. الكبير على قايمة أولوياتى فى المشاهدة.

- دايمًا عامر.. لم أفهم أول مشاهد البرومو لمصطفى شعبان وهو نصف عارٍ يلعب رياضة، إلا إذا كان الهدف منه توضيح إن مستر عامر الإخصائى الاجتماعى بالمدرسة الدولية ناوى يعمل السليمة مع العيال ولاد الناس الكويسين، مصطفى شعبان ممثل جيد، عمومًا أتمنى أن يكون مصطفى قد تخلص من شخصيته ومن تون الصوت الذى قدم به «ملوك الجدعنة» العام الماضى.



- توبة.. حتى لو تخلص مصطفى شعبان من شخصيته فى «ملوك الجدعنة» فالواضح إن الشخصية مكملة شوية مع عمرو سعد، واللى بالمناسبة ظهر هو الآخر نصف عارٍ فى برومو مسلسل «توبة»، تقريبًا داخلين رهان مع بعض مين فيهم كبر التراى والباى والترابيس أكتر.. لكن الأمانة تقتضى أن نقول إن عمرو سعد متميز فى رصد الكلام اللى شبه الجد.. وظهرت جملة منه فى البرومو «قطعنا مع الشمال نهائى وفضينا مجاله»، وهى تيمة ظهرت مع بدايات أفلام السرسجة، أى كلام يبدو مترتب يتقال بوجه مكشر فيطلع منه كوميكس وصور على السوشيال تتبعت ع الواتس آب.



- ماجد المصرى فى برومو «توبة» واضح إنه لم يحضّر جيدًا للدور هو طبق ما شاهده على «روتانا سينما» اللى كانت بتعرض وقتها مشاهد لعمرو عبدالجليل فى فيلم «كازابلانكا»، وخالد صالح فى «الريس عمرو حرب»، وختم بـ«دى إم سى دراما» اللى كانت بتعرض لقطات لأحمد عبدالعزيز فى «الأب الروحى».

- رامز موفى ستار.. الإبهار فى البرومو والتركيز على زوايا التصوير وانفعالات الضيوف لم توضح فكرة البرنامج، لكن ستبقى جملة «انت منفلت» التى قالتها حنان مطاوع دليل على إن ولاد الناس بيبانوا فى المواقف.

- حتى الآن لم أتمكن من استيعاب الهدف من مشاركة فان دام مع رامز فى البرنامج.. هل تتخيل أن تحضر نجمًا بحجم فان دام علشان تعمل مقلب فى سليمان عيد وهدى المفتى وصابرين.. زمن.

- بطلوع الروح.. كمية الدموع «اللى ساحت» من منة شلبى فى البرومو ضعف دموعها فى فيلم «إنت عمرى».. يعنى هنشوف المادة الخام للنكد.. أحمد السعدنى تشعر إنه إرهابى لسه مخلص بولة ستميشن.. إلهام شاهين ستكون مفاجأة وأعتقد أنها ستتعرض لهجوم من كل صفحات الإرهابيين واللى بيحترموهم.

- راجعين يا هوى.. أى عمل من ريحة أسامة أنور عكاشة يشجع على المشاهدة.. خالد النبوى مبهج.. وفاء عامر واضح إنها هتمثل حلو، نفس الموضوع مع أحمد بدير..أما نور فربنا يصبرنا على تمثيلها.

- أحلام سعيدة.. المسلسل يحكى عن ٣ سيدات لديهن مشاكل مع الأرق.. واضح إن فيه كوميديا مكتوبة.. يا رب يسرا ما تستظرفش ولا شيماء سيف تعمل فيها ويزو.

ملحوظة: وزن مى كساب زايد لكنه مناسب لطبيعة الدور.. ما حسيتش غادة عادل فى البرومو.

- فاتن أمل حربى.. واضح إن نيللى كريم تريد تعويض جمهورها عن مشاركتها فى مسلسل «بـ١٠٠ وش» الكوميدى وقررت تكثيف جرعة الكآبة والاكتئاب من خلال مسلسلها الجديد.. ست تخوض تجربة طلاق وستُحرم من بناتها لو تزوجت.. وارد إن المسلسل يريد أن يكرر صناعة تجربة السيدة فاتن حمامة التى تغيرت بسببها مواد فى قانون الأحوال الشخصية.. وارد.

لكن المؤكد إننا هنشوف نكد مركز.

- رانيا وسكينة.. روبى مالهاش فى التمثيل.. أما مى عمر فواضح إنها تخطت مرحلة «دى بتمثل علشان جوزها» ودخلت مرحلة «دى بتمثل علشان تجلطنا».

- المشوار.. رغم المطاردات والبوليس لكن محمد رمضان ما دخلش السجن فى البرومو.

- العائدون.. البرومو رغم مدته القصيرة إلا أنه حمل سؤالًا مرعبًا: العائدون من داعش هيروحوا فين؟.. دور أمير كرارة فى اعتقادى هو الأهم فى مسيرته الدرامية التى وجد نفسه محاصرًا فيها بعد شخصية منسى فى «الاختيار ١».. الدور يعيده من جديد لمنطقة مفضلة عنده وعند جمهوره.

جميل أن يشارك محمود عبدالمغنى فى المسلسل والأجمل أن تكون مشاهد أمينة خليل دون أفورة.

- الاختيار ٣.. ما طلعش إخوان يا مكاوى.