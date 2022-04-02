السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الاختيار 3»| تقارير أمنية تكشف مخططت الجماعة الإرهابية لتفكيك وزارة الداخلية

الاختيار3
الاختيار3

انطلقت قبل قليل، الحلقة الأولى لمسلسل “الاختيار 3” والتي تناولت تفاصيل خروج المصريين على حكم جماعة الإخوان الإرهابية في ثورة 30 يونيو.

تناولت الحلقة الأولى مخططات  قيادات الجماعة الإرهابية “الشاطر والبلتاجي” لأخونة جهاز الشرطة وحرق مقرات الأمن الوطني، حيث كشف فيديو مسجل بالصوت والصورة لخيرت الشاطر عن نيته الاستعانة بمليون شخص لحرق مقرات قطاع الأمن الوطني بعد رفض وزارة الداخلية طلبه باستبعاد عددٍ من ضباط القطاع الأكفاء.

وحصل أحمد عز الذي يجسد شخصية ضابط المخابرات العامة، على تقارير تفيد بتسلل عناصر ميليشيات مسلحة من سوريا إلى سيناء، في إطار خطة ممنهجة للجماعة الإرهابية لتفكيك وزارة الداخلية.

وتدور أحداث مسلسل"الاختيار 3" حول 3 شخصيات يعمل الأول في الأمن الوطني هو زكريا يونس، والآخر في المخابرات الحربية وهو مصطفى خليفة، والثالث في المخابرات العامة وهو مروان العدوي.

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"الاختيار 3 " من بطولة الفنان أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، ياسر جلال ، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وقررت قناة أون، التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن تعرض الحلقة يوميًا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعادة المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA أيضًا.

الاختيار 3 الأمن الوطني وزارة الداخلية خيرت الشاطر كريم عبد العزيز كريم عبدالعزيز مسلسل الاختيار الشرطة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين أحسنوا «الاختيار»

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