«أزمة حرب».. هل تكفي دول آسيا لسد احتياجات شركات قطاع الأعمال من الخامات؟

تعاني شركات قطاع الأعمال العام ومصانعها من ارتفاع أسعار الخامات على خلفية الآثار السلبية للحرب الروسية الاكروانية بخلاف ارتفاع سعر الدولار مما جعل الشركات تتجه لأسواق جديدة لاستيراد الخامات وهي الصين والهند.

وقال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أن ارتفاع أسعار الخامات له تأثير سلبي على المصانع والشركات.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن مصر للألومنيوم تعاني من ارتفاع أسعار الخامات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث يتمثل التأثير في تغير مصادر استيراد الخامات.

وأوضح ياسين أن الشركة كانت تشتري من روسيا وأوكرانيا وعقب الحرب الروسية اتجهت الشركة الي كلا من الهند والصين.

وأشار إلى أن الاتجاه إلى أسواق أخري ساهم في ارتفاع أسعار الخامات خاصة مع تأثر الدولار بالأزمة العالمية.

وأكد أن ارتفاع سعر الخامات والدولار لن يسهم في زيادة سعر المنتجات من الألومنيوم التي تصنعها الشركة كون الشركة تصنع خام الألومنيوم ولكنه أثر في حجم أرباح الشركة حيث أن سعر الألومنيوم مرتبط بسعر البورصة العالمية.

فيما قال المهندس نشأت مرسى رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ان تأثير ارتفاع أسعار الخامات ساهم سلبيا في قطاع المقاولات والمشروعات.

وأضاف رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن ارتفاع أسعار الخامات والدولار جعل مجلس الوزراء يمد فترة تسليم المشروعات الي شهرين.

وأكد أن هناك لجنة ستشكل من مجلس الوزراء واتحاد المقاولين من أجل دراسة التعويضات الخاصة بشركات المقاولات على خلفية ارتفاع أسعار الدولار مثلما حدث في السابق.