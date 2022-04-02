احصل الآن.. نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال بتجريبيات القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة المرحلة الرابعة لرياض الأطفال، بالمدارس الرسمية لغات، على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عبر الرابط التالي:

http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index

وانطلقت اليوم، أولى امتحانات الصف الرابع الابتدائي عن منهج شهري فبراير ومارس، تزامنا مع حلول شهر رمضان رمضان الكريم، حيث أدي ما يقرب من 2.6 مليون تلميذ أول الاختبارات بأداء مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

بينما يؤدوا الطلاب غدا الأحد، امتحان مادتي مادة العلوم، والمهارات المهنية.

وشدد قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع واضعي الأسئلة، من الموجهين والمدرسين الأوائل، بالإتيان بأسئلة من منهج شهري فبراير ومارس فقط.

كما قررت المديريات والإدارات التعليمية إلغاء إجازة السبت في جميع المدارس التي تحصل عليها، وذلك نظرا لجدول لامتحانات بالبدء اليوم السبت.

ووفقا للكتاب الدوري، تتكون الامتحانات في كل مادة من 15 سؤالا على أن تكون الدرجة الفعلية للامتحانات 30 درجة وتقيس الأسئلة نواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة لم تتلق أى شكاوى بشأن امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، الذي أداه طلاب الصف الرابع الابتدائي، في أول أيام امتحانات شهر أبريل عن منهج شهري فبراير ومارس.

وشددت المصادر على أن التصحيح سيكون داخل المدارس، تحت إشراف لجنة من الإدارة التعليمية، لمتابعة التصحيح وتقديرات الطلاب.

بينما عبر تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، عن سعادتهم من سهولة امتحان مادة اللغة العربية، الذي أدوه الطلاب عن منهج شهري فبراير ومارس، صباح اليوم على مستوى الجمهورية.

وقالت الطالبة روضة خالد طالبة بمدرسة المساكن الابتدائية بالبساتين بمحافظة القاهرة، إن الامتحان كان سهل جدا ومباشر وتم الانتهاء من إجابة جميع الأسئلة قبل مرور منتصف الوقت المقرر للامتحان.

بينما قال طالب فرج ابراهيم، ان اسئلة الامتحان جميعها من الأسئلة التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي، ومن داخل المنهج.

وأضاف الطالب حسام محمد، أن سؤال القراءة جاء متحرر كما تم تدريبهم عليه، بينما أسئلة النحو كانت سهلة ومباشرة، وأكد الطالب محمد عبدالحي، أن سؤال النحو عن الجمل الاسمية والفعلية وضمائر الغائب، ودرس إعادة التدوير وكتابة ارشادية.