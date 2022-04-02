الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

طبيب يوضح فوائد السحور في رمضان

السحور
السحور

وجبة السحور تعتبر من الوجبات الأساسية والهامة خلال شهر رمضان الكريم، فضلا عن أهميتها لصحة الجسم مع الصيام، وهو ما يوضحها الدكتور إبراهيم الإبراشى أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة.

قال الإبراشي إن للسحور العديد من الفوائد ومنها تعزيز طاقة الجسم وحماية الإنسان وحماية قدرته على التركيز وحمايته أيضا من الشعور بالإرهاق والتعب فى نهار رمضان، ناصحا أن تضمن وجبة السحور النشويات للحفاظ على مستوى السكر فى الدم ومنها رقائق القمح "الخبز" وبالتالى يؤدى إلى عدم الشكوى من الصداع أو الدوران.

وأضاف أيضا أن السحور يؤدى إلى تقليل الإحساس بالجوع أثناء فترات الصيام، خاصة فى حالة أن تكون وجبة السحور تحتوى على الكربوهيدرات مثل البطاطس المسلوقة أو خبز أو  الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى البروتينات مثل الفول ومنتجات الألبان.

ونصح كذلك في السحور بتجنب السكريات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين (كالشاي والقهوة)، بالإضافة إلى المخللات والأطعمة ذات المحتوى المرتفع من الملح أو التوابل، لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام.

أهمية السحور أستاذ الباطنة وجبة السحور طبيب يجاوب القصر العيني

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