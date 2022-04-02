«الدفاع الأوكرانية»: تحرير منطقة كييف بالكامل من القوات الروسية

أعلنت أوكرانيا، مساء اليوم السبت، نجاح القوات الأوكرانية في استعادة منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار قولها: إن "إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها حررت من الغزاة".

وشهدت كل هذه المدن معارك طاحنة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

فيما تمكن مراسلون لفرانس برس من التوجه، اليوم السبت، إلى بوتشا التي "حررت" أخيرا والتي تعذر على الصحفيين الوصول اليها طوال نحو شهر.

وكانت الحكومة الأوكرانية أعلنت في وقت سابق السبت، أن القوات الروسية تنفذ "انسحابا سريعا" من مناطق كييف وتشيرنيهيف في شمال أوكرانيا بهدف اعادة الانتشار في اتجاه الشرق والجنوب.