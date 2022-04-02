السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى يتهم روسيا بزرع ألغام فى شمال أوكرانيا

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الجنود الروس بزرع ألغام في شمال أوكرانيا أثناء انسحابهم أو طردهم من قبل القوات الأوكرانية، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وتقول أوكرانيا إن قواتها استعادت السيطرة على أكثر من 30 بلدة وقرية في منطقة كييف منذ أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنها ستقلص عملياتها حول العاصمة للتركيز على معارك في الشرق.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة بثت اليوم السبت: «في شمال بلادنا، يغادر الغزاة. يتم ذلك ببطء ولكنه ملحوظ. في بعض الأماكن يتم طردهم بالقتال. وفي أماكن أخرى يتخلون عن المواقع بأنفسهم». ولم يقدم الرئيس أي دليل على تصريحاته.

وأضاف: «يقومون بتلغيم كل هذه الأراضي. يتم تلغيم المنازل والمعدات وحتى جثث القتلى».

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق على هذه الاتهامات.
وفرّ أكثر من ثلاثة آلاف شخص من ماريوبول في حافلات وسيارات خاصة على ما أعلنت السلطات الأوكرانية، بينما استعد الصليب الأحمر السبت، لمحاولة تنفيذ عملية إجلاء جديدة من هذه المدينة الساحلية المحاصرة والمدمرة بعد فشل محاولة أولى.

فيما دفن نحو 300 شخص «في مقابر جماعية» بمدينة بوتشا شمال غربي كييف، التي شهدت معارك طاحنة، وتمكن الجنود الأوكرانيون من استعادتها أخيراً، وفق ما قال رئيس بلديتها أناتولي فيدوروك لوكالة الصحافة الفرنسية.

الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي روسيا أوكرانيا كييف

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وائل لطفي

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