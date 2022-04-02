«الشلة تحكم».. طقوس وأجواء مختلفة عاشها رواد الفن الجميل في رمضان

مع انطلاق شهر رمضان الكريم الذي دائمًا ما يرتبط بخطط مسبقة للاستمتاع بالروحانيات الشهر المبارك، وقد كان لأهل زمن الفن الجميل طريقتهم في التفاعل مع أجواء رمضان يرصد «الدستور» في السطور التالية بعض ملامحها عن مشاهير الفن.

شلة "المسرح القومى"

كان أبطال المسرح القومى لديهم تقليد خاص متبع فى هذا الشهر الكريم حيث يتقابلون بعد الإفطار على قهوة “الفيشاوي” بحي الحسين وسط القاهرة .

وكانت المجموعة تضم الفنان حمدى غيث، ومحمد الطوخى، وسناء جميل، وسميحة أيوب، وكان تجمعهم يستمر حتى وقت تناول السحور.

طلاب معهد التمثيل

كانت فرق المسرح تستقطب طلاب معهد التمثيل الذين يتجمعون فى مقاهى الحسين ووسط البلد لتناول السحور والحديث حول الفن وقضاياه، حيث كانوا يجتمعون فى هذه المجالس حول النجوم الكبار من أمثال سميحة ايوب سيدة المسرح العربى .

تحية كاريوكا وشلة "مخرجى السينما"

كان هناك شلة تضم عددًا من كبار مخرجى السينما ومنهم صلاح أبو سيف وكامل التلمسانى وفطين عبدالوهاب وزوجته ليلى مراد وكانت تقود هذه الشلة الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا.

يسهرون معًا سواء فى بيتها أو فى أحد أماكن السهر خلال شهر رمضان وكانت كاريوكا تصر على أن تدعو الشلة للسحور سواء فى منزلها أو فى أحد المطاعم، بالرغم من أنها لا تأكل معهم حيث اعتادت أن تكتفى بوجبة واحد فى رمضان الساعة الحادية عشرة، ولا تتناول السحور أو الإفطار.

مجموعة "محمد الكحلاوى"

الفنان والمنشد الدينى، محمد الكحلاوى كان يملك عوامة وكان لديه شلته لاخاصة والتى تجتمع فى عوامته لتناول الفطور والسحور ويتم الحديث عن الفن والموسيقى والشعر والدين ومدح سيدنا النبى .

هواية هند رستم تظهر فى رمضان

كانت الفنانة هند رستم، تنتظر شهر رمضان من كل عام لممارسة هوايتها المفضلة “التطريز” حيث تحصل على الاجازة من أجل التطريز وصنع الأقراط وتزين الفساتين.

وترى هند في هذه الهواية ميزة هي أنها تستخدم طوال النهار أشياء تسليها وتخفف من أعباء الصيام، حيث تساعدها على عدم الشعور بالوقت.

هدى سلطان

كانت الفنانة هدى سلطان تستغل معرفتها بفنون تصميم الأزياء، فتصمم لنفسها ولبناتها ثياب الصيف، لوجود وقت كافي لآداء هذه المهمة في رمضان وكانت هدى معروفة فى الوسط الفنى بهوايتها فى تصميم الازياء