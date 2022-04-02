السبت 02 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية عن تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى "دون ترخيص" واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث نظمت دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وواجهت النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (عددًا من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى إحدى الكليات الحكومية – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها إلى الأكاديمية المشار إليها –  دفاتر إيصالات استلام نقدية – جهاز حاسب آلي بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لإحدى الكليات الحكومية وكذا برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب"). 

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إدارة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) كيانًا تعليميًا دون ترخيص واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجها شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، كما نظمت دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

النيابة العامة حبس متهمة كيان تعليمي وهمي النصب والاحتيال شهادات دراسية 4 أيام ذمة التحقيقات

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