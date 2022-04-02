السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«عذراء الزيتون» تختتم احتفالاتها بتذكار التجلى

كنيسة العذراء مريم
كنيسة العذراء مريم بالزيتون

اختتمت كنيسة العذراء مريم بالزيتون، مساء اليوم تذكار تجلي العذراء على قبابها بعد تنظيمها نهضة روحية على مدار عدة أيام احتفالًا بهذه المناسبة.

شارك في احتفالات تجلي العذراء مريم بكنيستها في كهنة وشمامسة الكنيسة والأقباط مع تنظيم صلوات قداسات يومية.

واحتفلت الكنيسة الأرثوذكسية، السبت، بالذكرى الـ 54 لتجلي العذراء مريم بكنيستها بمنطقة الزيتون، 2 أبريل عام 1968.

وأقامت كنيسة العذراء مريم بالزيتون على مدار 3 أيام، نهضتها الخاصة بالاحتفال الـ54 لتجلي السيدة العذراء مريم فوق كنيستها، إضافة إلى إقامة العديد من القداسات على مدار 3 أيام بإجراءات احترازية مُشددة.

شددت كنيسة العذراء مريم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي إلى جانب ارتداء الكمامات خلال التواجد في احتفالات ظهور السيدة العذراء بالزيتون، بالإضافة إلى ضرورة الحجز المسبق لحضور قداسات ونهضات تجلى السيدة العذراء مريم.

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن العذراء مريم تجلت على قباب كنيسة الزيتون في 2 أبريل 1968، في عهد البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة، وكان أول من شاهدها هم عمال في مؤسسة نقل عام بشارع طومان باي.

كنيسة السيدة العذراء مريم نهضة روحية الكنيسة الأرثوذكسية بالاحتفال الـ54 لتجلي السيدة العذراء مريم

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