السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

فكرة مبتكرة خارج الصندوق من طلعت مصطفى!!.. كريم عبد العزيز بطل إعلان مدينتي في رمضان

جريدة الدستور

 

أطل النجم كريم عبد العزيز على جمهوره العريض بمصر والوطن العربي في شهر رمضان من خلال قيامه ببطولة إعلان مدينتي ، إحدى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى ، لينضم لكبار النجوم الذين استعانت بهم المجموعة على مدى السنوات الأخيرة في الحملات الإعلانية لمشروعها الأكبر في شرق القاهرة .

ويحمل الإعلان اسم " حكايات كريم في مدينتي " ويعتمد على فكرة مبتكرة وغير مسبوقة ، حيث تم اعداده للبث على حلقات متتابعة طوال شهر رمضان ، ويظهر فيه الفنان كريم عبد العزيز أثناء تصوير مشاهد فيلم سينمائي في " مدينتي" بصحبة نخبة من النجوم والفنانين، ويتعرض خلال التصوير لمجموعة من المواقف الكوميدية الراقية، والتي يتم استخدامها في الدعاية لأهم وأبرز معالم المدينة والخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لقاطني مدينتي.

 

و يبرز السياق الدرامي للاعلان مكونات مشروع مدينتي وأهم الخدمات التجارية والترفيهية بالمدينة ، مثل أوبن أير مول-مدينتي" أكبر مركز تجاري من نوعه في مصر والشرق الأوسط ، حيث يظهر في الإعلان عناصر المول مثل مجمع سينمات رينسانس مدينتي، و "اكستريم لاند" أكبر مركز ترفيهي عائلي، والترام ذات التصميم المستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بالإضافة إلى الفوود هول التي تضم أكثر من 30 مطعما من أشهر السلاسل المحلية والإقليمية والعالمية .

ويظهر في اعلان مدينتي المناظر الطبيعية الخلابة لمناطق الجولف وشلالات المياه ، كما يبرز الإعلان أيضاً نادي مدينتي الرياضي الأكبر في شرق القاهرة، وما يضمه من ملاعب لمختلف الألعاب الرياضية والمقامة وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية . ويبرز الاعلان أيضا ملاعب جولف مدينتي العالمية ، والتي تم اختيارها كأفضل ملاعب جولف في مصر لعام 2021 .

كما يتضمن السياق الدارمي للإعلان عدد من المدارس الموجودة في "مدينتي" مثل المدرسة البريطانية ، ويبرز أيضا كرافت زون مدينتي،  أكبر مشروع تجاري اداري حرفي بالقاهرة الجديدة على مساحة ٥٦ فدان .
ويبرز الاعلان الداتا سنتر ومنظومة الكاميرات الذكية في مدينتي ، والتي تسهم في توفير أقصى درجات الأمان للسكان وتساعد في أعمال التشغيل والصيانة وإدارة مرافق المدينة المختلفة .

ويظهر في الاعلان الرمضاني لمدينتي  الاطلالات المميزة للوحدات السكنية علي المسطحات الخضراء الواسعة والبحيرات الصناعية ، ويتضمن الاعلان أيضا مشروع "بريفادو" ، وهو كومباوند سكني داخل مدينتي، يوفر لقاطنيه الخصوصية والخدمات الأساسية داخل الكومباوند .

 

طلعت مصطفى مدينتي كريم عبد العزيز

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