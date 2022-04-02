انطلاق ملتقيات خدام المراحل والفئات الخاصة لمهرجان الكرازة

نظمت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية خلال الأسبوع الجاري 3 ملتقيات لخدام المراحل السنية والفئات الخاصة، بحضور الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر اللجنة المركزية، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

عقد الملتقى الأول في قاعة البابا أثناسيوس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لخدام وخادمات الطفولة (رياض أطفال - ابتدائي) وحضره مائتي شخص يمثلون ٤١ إيبارشية وقطاعًا رعويًا.

بينما خصص الملتقى الثاني، والذي عقد يوم الجمعة ١١ مارس، بقاعة البابا أثناسيوس أيضًا، لخدام وخادمات مراحل إعدادي، ثانوي، جامعة، خريجين وشارك فيه ممثلون لـ٣٧ إيبارشية وقطاعًا رعويًا.

تضمن الملتقى محاضرات للأنبا موسى والأنبا رافائيل وعدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين، إلى جانب ورش عمل لشرح دروس كتاب كل مرحلة، ووسائل الإيضاح باستخدام الدرس التفاعلي، وسائل وطرق دراسة الكتاب المقدس.

بينما عقد ملتقى خدام وخادمات ومخدومي ذوي الهمم والقدرات الخاصة، بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، ٢٦ مارس بمناسبة اليوم العالمي لأبطال متلازمة داون تحت شعار "بالمسيح عندي قوة" شارك فيه ٤٥٠ من ذوي الهمم و ٤٠٠ خادم وخادمة يمثلون ١٢ إيبارشية وقطاعًا رعويًا.

وألقى خلاله الأنبا موسى محاضرة عن قديسي شهر مارس، كما اشتمل على بانوراما خاصة لذوي الهمم تضمنت عدة فقرات روحية وتعليمية وترفيهية وفنية للتأكيد على هدف الشعار الذي يسعى لترسيخ مفهوم القوة في الغفران والتسامح وأعمال المحبة ومساعدة الغير.