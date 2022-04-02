تونسية إيطالية.. من هى الممثلة «مايا طلام» المشاركة فى «العائدون»؟

تصدرت الممثلة الإيطالية مايا طلام مواقع السوشيال ميديا، حيث إنها ممثلة إيطالية وتشارك لأول مرة فى مسلسل مصري وهو مسلسل العائدون، ومن المقرر أن تثير الحلقة في بدايتها انتباه الجمهور بعرض عدد من القضايا الإرهابية المختلفة التي حلت على مصر في هذه الآونة.

تدور أحداث مسلسل العائدون الحلقة الأولى حول خروج بطلي العمل الفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل في إحدى المهام السرية للتصدي لجماعة إرهابية شديدة الخطورة والتي من المقرر أن تعرض كليهما لخطر كبير يؤدي إلى وفاته وتتوالى أحداث مسلسل العائدون الحلقة الأولى في رصد مراحل تدريب الثنائي للتصدي لتلك الجماعة واستعدادات الطرفين للمواجهة.

في هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مايا طلام.

مايا طلام هي ممثلة تونسية إيطالية.

قدمت العديد من المسلسلات أهمهم non uccidere مع المخرج جوزيبي جاليارتي، وفيلم il gatto e la luna مع الفنانة ماريا جراتسيا كوشينوتا قدمت برنامجًا بعنوان واحد ضد واحد وقدمت خلاله شخصية جيسيكا ألبا مع المخرج جيري سكوتي وهو من أهم المخرجين في إيطاليا، ويعرض لها حاليًا فيلم حملة فرعون.

ولدت في تونس، وعاشت كل حياتها في إيطاليا وتحمل الجنسية الإيطالية وتجيد أكثر من لغة منها الإيطالية والإنجليزية والعربية والفرنسية.

كانت بداياتها من خلال السينما والتليفزيون الإيطالي عام 2012 من خلال بطولة مسلسل non uccidere مع المخرج جوزيبي جاليارتي ومن إنتاج رايونو للأفلام وقدمت شخصية بنت مسلمة تحب شابًا إيطاليًا.

حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا على التليفزيون الإيطالي وبعدها قدمت جزءًا ثانيًا من العمل.

ومن الجدير بالذكر، أن مر مسلسل العائدون بأزمة كبيرة بعدما روجت له المواقع الإخبارية، بأنه يعد الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة» الذي كان من بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

وقال مؤلف العمل مفجرًا للحقيقة في أحد التصريحات التليفزيونية: «مسلسل العائدون قصة تانية خالص عن الجزء الأول من هجمة مرتدة وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي لكن قصة منفصلة وليست امتدادًا لهجمة مرتدة، المسلسل يتناول فكرة العائدون من منطاق الإرهاب من الأوكار التي كانت قد تم تصميمها لملاذات آمنة للإرهاب»، مشيرًا إلى أن الأحداث تتناول حقبة دارت أحداثها خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2020 وهي فترة حديثه جدًا، وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات.