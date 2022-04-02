الحلقة الأولى: مصطفى شوقى يحيى حفل زفاف فى «يوتيرن»

ساعات قليلة وتنطلق الحلقة الأولى لمسلسل "يوتيرن" الذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج والتي تنافس به ضمن مسلسلات ماراثون رمضان 2022.

ومن المقرر أن يظهر المطرب مصطفى شوقي في "يوتيرن"، حيث يقدم أغنية بصوته ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، حيث يظهر وهو يحيي حفل زفاف في سياق الأحداث الأولى من العمل.

قصة وأحداث مسلسل “يوتيرن”

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردي" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذي تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذي كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأي، لكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

يواصل الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي العمل على الموسيقى التصويرية لمسلسل "يوتيرن" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه على مدار شهر رمضان المقبل.

وقال عزيز الشافعي لـ "الدستور" إنه يكثف الأيام الحالية العمل على الموسيقى التصويرية للمسلسل، والتي تعتبر التجربة الأولى له في وضع موسيقى تصويرية لعمل فني، مشيرًا إلى أنه حاليًا في شبه معسكر مغلق من أجل الانتهاء من هذه المهمة.

وعن تعاونه مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم في أغنية تتر المسلسل قال إنها نجمة كبيرة وفكرة غنائها أغنية تتر أي عمل فني يضيف له بشكل كبير خاصة أنها نجمة يعشقها الملايين من الجمهور المصري والعربي، مؤكدًا أنه حرص في كتابة كلمات الأغنية أن تكون في سياق الدراما المقدمة داخل العمل، وتعبر عن المشاعر المتواجدة خلال الأحداث، مشيرًا إلى أن الأغنية تعاون فيها مع الموزع الموسيقي أحمد عادل ومهندس الصوت هاني محروس والأغنية مكساج جورج يعقوب.

قنوات عرض وأبطال مسلسل "يوتيرن"

ويعرض مسلسل يوتيرن عبر قناة CBC الفضائية وقناة ON الفضائية، وقناة الحياة الفضائية ويشارك في بطولته كل من: