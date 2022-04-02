السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يرحب بالهدنة ووقفِ العمليات العسكرية في اليمن

اليمن
اليمن

‎رحّبت الحكومة العراقيَّة بإعلان الهُدنَةِ ووقفِ العمليّاتِ العسكريّة لمدَّةِ شهرين في الداخلِ اليمني وعلى الحدود اليمنيّة السعوديّة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان حصلت “الدستور” على نسخة منه، إنه ‎"إذ نُثَمِّنُ جُهُود ومساعيّ مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، وتبنيّه مُبادرةً للحوار اليمنيّ-اليمنيّ التي تهدف إلى وقف إطلاق النّارِ في اليمن؛ نُعرِبُ عن دعمنا للجُهُود التي تبذلها الأُمَمُ المتحدة عبر مبعوثها الخاص والدول المعنيّة الأخرى، لحلِّ الأزمةِ والتكريسِ لنهجِ الحوار، لِما يحملهُ من فرصَةٍ لتحقيق السلام ويؤسِّس لمنطقٍ جديد ينعكس على أمنِ المنطقة وإستقرارها.

وأكَّدت الخارجية العراقية،  أنَّ الحل السياسيّ هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب، وتضافر كافة الجُهُود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله، من خلال تصميم إطار يهيّئُ لعمليَّةٍ تفاوضيَّة تضمن سلاماً شاملاً ومُستداماً.

في وقت سابق، رحبت مصر في بيان صادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، بالإعلان عن هُدنة لمدة شهرين اعتبارًا من الغد.

وأكدت مصر، في البيان تطلعها أن تُسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسي، بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمنى الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

الحكومة العراقي ة وقف العملي ات العسكري ة الداخل اليمني الحدود اليمني ة الحل السياسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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