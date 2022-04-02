فى أول يوم رمضان.. كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر

يبحث العديد من المواطنين عن معلومات حول زكاة الفطر وذلك بالتزامن مع اول يوم فى رمضان، فى هذا السياق ترصد الدستور كافة المعلومات عن زكاة الفطر حسبما أعلن عنها مفتى الجمهورية.

قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة.

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.

قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

ناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

الطفل إن لم يكن بالغا فعلى الأهل تدريبه على الصيام وليس عليه شيء، أما إذا كان الطفل قد بلغ فعلى الأهل أن يخرجوا فدية إطعام مسكين، وإذا لم يستطيعوا ولم يكن لديهم القدرة المادية فلا عليهم شىء، فهذا مما يسقط بعدم الاستطاعة.