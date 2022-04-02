أهداف الأهلى المئوية 2

بعد ما شفنا أهداف الأهلي من 1 لـ حد 500، اللي سجلها في الدوري العام منذ انطلاقه، نشوف الهدف رقم 600، اللي كان يوم 27 يناير 64، وممكن يكون تحت عنوان: "ع الحلوة والمرة معاه".

الهدف سجله الشيخ طه إسماعيل، الشيخ طه علامة مش محتاج تعريف، الترسانة استقبلت الهدف، وكان موسم 63-64 دا بداية دخول الأهلي فترة صعبة، ربما تكون الأصعب في تاريخه، والموسم معقرب، والنتايج متراجعة، والترسانة حامل لقب الدوري سنتها.

الجرايد يوم الماتش نشرت صورة لـ عدد من جماهير الأهلي، وتحتها تعليق: جمهور الأهلي في شوق إلى نصر.

الأهلي اتقدم بـ هدفين، كان التاني هدف الشيخ طه، والترسانة رجعت اتعادلت 2/2، ثم الأهلي سجل التالت والرابع.

كان فوز عاطفي، لكنه ما شفعش، والحياة تستمر.

الهدف رقم 700، 31 مارس 67، قلب الأزمة، أسابيع قبل النكسة، محدش عارف إنه فيه جيل هـ يتقصف عمره بعد شوية.

الهدف سجله أباظة، ساعد دفاع الأهلي في الستينات، أباظة اسمه مش متداول، الفترة اللي لعب فيها كلها كانت صعبة، ومعظم أسماء اللاعيبة اللي لعبت الفترة دي مش معروفة أوي.

الترسانة برضه استقبلت الهدف 700، كانت المنافسة والعة، والإسماعيلي متقدم في النقاط، ماتش الأهلي والترسانة خلص 2/2، ثم ضاع اللقب من الأهلي لـ الموسم الخامس على التوالي، بس طبعًا تستمر الحياة.

الهدف 800، كان في عصر تاني، 28 فبراير 75، وعودة التاج السليب، الهدف سجله محسن لوز، أو زي ما نعرفه محسن صالح، لوز دي من عند المستكاوي، عشان دقة باصاته وجمالها.

نادي المنيا، وعلى أرض المنيا، استقبل الهدف 800، في ماتش سهل وموسم أسهل، رغم إنه المنافسين كانوا في منتهى القوة.

موسم 74-75 دا أول مواسم هيديكوتي، ماتش المنيا خلص تلاتة صفر، محسن سجل التاني، والخطيب سجل التالت، فـ كـ العادة، الخطيب هو اللي طالع في المانشيت، وجمهور الأهلي يفرح، وتستمر الحياة.

الهدف رقم 900، 29 أبريل 1977: أهم أهم أهم الشياطين الحمر، الهدف سجله ترافولتا الكرة المصرية: شريف عبدالمنعم، واحد من أخطر الأجنحة اللي شفتها في حياتي.

نادي الطيران هو الضيف هذه المرة، والأهلي لـ الموسم التالت مكتسح الدوري، فـ الطيران طلع إشاعة، إنه استعان بـ ساحر اسمه رزة، هو اللي هـ يوقف الشياطين الحمر، فـ الماتش حقق إيراد 13 ألف جنيه على حس هذه الإشاعة، لكن طبعًا 2/صفر آز أ بيس أو كيك، وتستمر الحياة.

ثم اكتمل الباكو الأول، الهدف رقم 1000، 2 نوفمبر 79، والأهلي بـ يدي درس، الهدف سجله عباس الإنجليزي، محمد عباس، مهاجم ذو إمكانيات عالمية، عالمية عالمية مش تهريج، لكننا لـ الأسف عارفين نهايته.

المقاولين العرب، هو النادي اللي استقبل اكتمال الألفية الأولى، الخطيب كـ العادة هو اللي في المانشيت، مش بس لـ إنه الخطيب، هدف محمد عباس كان الأول، ثم المقاولين تعادل، وبلس تسعين الخطيب سجل هدف الفوز، الظريف إنه اللي كتب مانشيت الجمهورية ساعتها: هدف الخطيب "درس" لـ الزمالك، كان محمود معروف

فـ تستمر الحياة.