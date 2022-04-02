السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية والمزارعين ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعاته لمتابعة الاستعدادات لاستقبال موسم توريد القمح بمطاحن وصوامع المحافظة وذلك بحضور أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، ومسؤولي الصوامع والمطاحن ومديرية التموين ومديرية الزراعة ومنطقة شرق بورسعيد، في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال موسم توريد القمح.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بعمل قاعدة بيانات متكاملة عن الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والمزارعين ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول إلى الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة وذلك ضمن التيسيرات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين.

كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى رئيس الجنوب ومسؤولي منطقة شرق بورسعيد بالتواجد الدائم وسط أصحاب الحقول والجمعيات الزراعية وحثهم على سرعة توريد المحصول إلى الصوامع الحكومية المخصصة لذلك.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن عملية توريد القمح من المزارعين للصوامع الحكومية تعد واجب قومي، وسيتم اتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين وكان محافظ بورسعيد قد أصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسته وأخرى برئاسة السكرتير العام لمتابعة إجراءات توريد القمح.

محافظة محافظ الزراعة عملية المزارعين

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