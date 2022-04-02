السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق أعمال «حياة كريمة» تحت شعار «وصلة خير» في الوادي الجديد

جريدة الدستور

شهدت محافظة الوادي الجديد انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت شعار "وصلة خير"، اليوم السبت، والتي تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومدن الوادي الجديد، وتوزيع كراتين الدعم.

وقالت منسق حياة كريمة بالوادى الجديد والمشرفة على تنفيذ المبادرة بالمحافظة الدكتورة غادة خديوي، في تصريح اليوم، إنه تم توزيع الدعم على الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة السبط الشرقي بالخارجة والأهالي ساهموا معنا كمتطوعين في وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جانبه أكد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد محمد منير العديسي، أن التواجد مع الأسر في أول أيام رمضان دلالة كبيرة على حرص وزارة التضامن الاجتماعي ومن خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تخفيف الأعباء المالية على تلك الأسر التي نقدم لها كافة أنواع الدعم وكافة أوجه الرعاية الاجتماعية صحيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال وحدة التضامن الإجتماعي بحي السبط الشرقي، ومديرية التضامن الإجتماعي هي بوابة لتحقيق التكافل لكافة الشرائح المستهدفة ويأتي في مقدمتها الأسر الأولى بالرعاية.

وشهدت مدينة الخارجة تنفيذ أعمال المبادرة في أول أيام شهر رمضان بمشاركة الشباب المتطوعين من أبناء المحافظة الذين قاموا بتوزيع الدعم على الحالات الأولى بالرعاية بالأحياء السكنية بمنطقة السبط الشرقى في إطار المبادرة الرئاسية "وصلة خير" بهدف الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن وقرى محافظات مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم.

الخارجة وصلة خير الوادي الجديد المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

المفتى يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام

قبل إعادة افتتاحه بساعات.. أول صور من داخل مسجد الحسين

نشرة الظهيرة| زيادة الرواتب وأسعار الحديد أهم أخبار أول أيام رمضان

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى.. المواعيد والقنوات العارضة بطولة كريم عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية 2

علي سعدة

إرادة شعب

د.كريمة الحفناوى

رُبَّ حرب كاشفة

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وأمريكا تبحثان جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع فلسطين

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية