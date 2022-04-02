انطلاق أعمال «حياة كريمة» تحت شعار «وصلة خير» في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت شعار "وصلة خير"، اليوم السبت، والتي تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومدن الوادي الجديد، وتوزيع كراتين الدعم.

وقالت منسق حياة كريمة بالوادى الجديد والمشرفة على تنفيذ المبادرة بالمحافظة الدكتورة غادة خديوي، في تصريح اليوم، إنه تم توزيع الدعم على الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة السبط الشرقي بالخارجة والأهالي ساهموا معنا كمتطوعين في وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جانبه أكد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد محمد منير العديسي، أن التواجد مع الأسر في أول أيام رمضان دلالة كبيرة على حرص وزارة التضامن الاجتماعي ومن خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تخفيف الأعباء المالية على تلك الأسر التي نقدم لها كافة أنواع الدعم وكافة أوجه الرعاية الاجتماعية صحيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال وحدة التضامن الإجتماعي بحي السبط الشرقي، ومديرية التضامن الإجتماعي هي بوابة لتحقيق التكافل لكافة الشرائح المستهدفة ويأتي في مقدمتها الأسر الأولى بالرعاية.

وشهدت مدينة الخارجة تنفيذ أعمال المبادرة في أول أيام شهر رمضان بمشاركة الشباب المتطوعين من أبناء المحافظة الذين قاموا بتوزيع الدعم على الحالات الأولى بالرعاية بالأحياء السكنية بمنطقة السبط الشرقى في إطار المبادرة الرئاسية "وصلة خير" بهدف الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن وقرى محافظات مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم.