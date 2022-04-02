سقوط أخطر مزوّر هارب من 1160 سنة سجن بالإسماعيلية

نجح قطاع الأمن العام، في إلقاء القبض على أحد أخطر المتهمين المتخصص في جرائم التزوير الهارب من العديد من الأحكام القضائية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بسرعة ضبط مرتكبي الجرائم.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم رمانة بشمال سيناء والمطلوب التنفيذ عليه في 136 جناية بتهم «تزوير»، بلغت مدة السجن 1160 سنة بتغيير محل إقامته والإقامة بشقة بعقار كائن بمنطقة الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، خشية ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده.