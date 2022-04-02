السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكراني: الناتو سيصبح أكثر قوة حال انضمت بلادنا إليه

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه إذا أصبحت أوكرانيا عضوا كاملا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستجعل المنظمة أقوى بكثير.

وأضاف زيلينسكي - في تصريحات متلفزة، أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه "يصعب علينا التحدث عن الناتو، لأن الناتو لا يريد قبولنا. أعتقد أنه أمر خاطئ، لأننا إذا انضممنا إلى الناتو فإننا سنجعل الناتو أقوى بكثير. نحن لسنا دولة ضعيفة. نحن لا نقترح أن نجعل من أنفسنا أقوى على حساب الناتو.. أعتقد أننا أحد المكونات المهمة في القارة الأوروبية".

وعلى حد تعبيره، تدرس الولايات المتحدة الآن اقتراح كييف بشأن مشاركتها في اتفاقية أمنية من شأنها أن توفر دعمًا طويل الأجل لأوكرانيا.

ومن جهة أخرى، بحثت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا صباح اليوم /السبت/ مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، في العاصمة وارسو، أوجه دعم الاتحاد الأوروبي للاجئين الأوكرانيين.

وذكر راديو "بولندا" في نشرته الإنجليزية أن ميتسولا التقت أيضا، خلال زيارتها لبولندا، بلاجئين أوكرانيين في بلدة "أوتوك" القريبة من العاصمة وارسو، معربة عن شكرها للدعم الذي يقدمه البولنديون للاجئين.

وقالت ميتسولا - في تصريحات لوسائل الإعلام - "نحن ممتنون لتوفيركم السكن والرعاية الطبية وفتح منازلكم للملايين من إخوانكم وأخواتكم من أوكرانيا".

وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي قد سافرت إلى العاصمة الأوكرانية /كييف/ أمس الجمعة واجتمعت بمسؤولين أوكرانيين وألقت كلمة أمام البرلمان الأوكراني.

كييف الناتو الرئيس الأوكراني زيلينسكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

المفتى يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام

قبل إعادة افتتاحه بساعات.. أول صور من داخل مسجد الحسين

نشرة الظهيرة| زيادة الرواتب وأسعار الحديد أهم أخبار أول أيام رمضان

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى.. المواعيد والقنوات العارضة بطولة كريم عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل